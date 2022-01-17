KOSGEB Çorum'da 567 işletmeye yaklaşık 18 milyon lira kaynak sağladı - Haberler
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KOSGEB Çorum'da 567 işletmeye yaklaşık 18 milyon lira kaynak sağladı

KOSGEB Çorum'da 567 işletmeye yaklaşık 18 milyon lira kaynak sağladı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) 2021 yılında Çorum'daki 567 işletmeye 17 milyon 921 bin lira kaynak sağlandığı bildirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) 2021 yılında Çorum'daki 567 işletmeye 17 milyon 921 bin lira kaynak sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, KOSGEB Çorum Müdürlüğünün 1995 yılından bu yana işletmelere ve girişimcilere en uygun desteklerin ulaşması konusunda çalışmalarına devam ettiği hatırlatıldı.

KOSGEB'in, KOBİ'lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirme, AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırma, girişimcilik kültürünü geliştirme ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmalarını etkin şekilde sürdürüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "Bu doğrultuda 2021 yılı içerinde AR-GE inovasyon uygulama, ÜR-GE ve inovasyon destek, genel destek, işletme geliştirme destek, girişimcilik, girişimciliği geliştirme destek, KOBİGEL KOBİ gelişim, KOBİ tekno yatırım destek, iş birliği güç birliği, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek ve yurt dışı pazar destek programları kapsamında toplamda 567 KOBİ'ye 17 milyon 921 bin lira kaynak sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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