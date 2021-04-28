KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı
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KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı

KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, KOSGEB Kobigel destek programının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, KOSGEB Kobigel destek programının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli TSO ve KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü işbirliğinde KOSGEB Kobigel sanayide dijitalleşme temalı proje teklif çağrılarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü Uzmanı Soner Kaynar ve KOSGEB Kdz. Ereğli Temsilcisi Kubilay Arslangörür tarafından bilgiler verildi. Toplantıya katılan üyeler için oldukça önemli bilgilerin slayt olarak aktarılmasının ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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