Kosgeb Başkanlık Müşaviri Alperen Açıklaması

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanlık Müşaviri Ahmet Alperen, bugüne kadar 500 bine yakın yeni girişimci adayının eğitim aldığını, 50 bin yeni girişimcinin de yeni iş yeri kurduğunu söyledi.



KOSGEB Başkanlık Müşaviri Alperen, KOSGEB İl Müdürlüğü ve Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursunu tamamlayan 26 kursiyer için odanın konferans salonunda gerçekleşen sertifika törenine katıldı.



Törende konuşan Alperen, her yeni girişimcinin yeni bir üretim ve yeni bir istihdam kaynağı olduğunu belirtti.



Alperen, "KOSGEB ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğinde 2017 yılı Temmuz ayında düzenlenmiş olan yeni girişimci eğitimini tamamladık. Kursiyerlerimiz, belgelerini Afşin Ticaret ve Sanayi Odasından alabilecekler. Kursiyerlerimize iş ve aile hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.



Alperen, KOSGEB'in Türkiye'de 81 ilde 88 müdürlüğü olduğunu ve hızlı bir teşkilatlanma yaşandığını söyledi.



Daha çok vatandaşa ulaşabilmek için yeni eğitimci girişimci kurslarını sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, belediyelerle beraber yaptıklarını aktaran Alperen, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 500 bine yakın yeni girişimci adayı eğitimlerimizi almış bulunmaktadır. 50 bin yeni girişimci yeni iş yerlerini kurmuş bulunmaktadır. Her yeni bir girişimci yeni bir üretim, yeni bir istihdam ve vergi kaynağı demektir. Bu bakımdan devletimiz önem vermektedir."



Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ise, oda olarak kurslara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



Can, "Söz konusu girişimcilik kursları ve belgeleri vermemizin temelinde insanlarımızın iş sahibi, AŞ sahibi olmaları ve Afşin ve Kahramanmaraş ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır." dedi.



Eğitimi tamamlayan kursiyerler, pasta keserek yeni girişimcilik kurusunu tamamladı.