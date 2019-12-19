KOSGEB Başkanı Uzkurt AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uzkurt, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Uzkurt, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafın birçok açıdan anlamlı olduğunu belirten Uzkurt, zulmün dünyanın her tarafında yaşandığına işaret etti.

Uzkurt, Türkiye'nin bütün zulümlerin karşısında olduğunu vurgulayarak, "Maalesef bu bir dünya gerçeği. Bu tarz olaylardan en çok çocuklar zarar görüyor. Çocuklara verilen tahribat hiçbir zaman telafi edilemeyecek. Gerçekten acı bir durum ve fotoğraf, anı resmetmesi açısından önemli." dedi.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafına oy veren Uzkurt, şöyle konuştu:

"Bir baba olarak kendi acılarınızı bir tarafa bırakıp çocukların acılarıyla hemhal oluyorsunuz. Onların acısı kendi acınızı unutturuyor. Tabii bu karedeki gibi savaş olduğunda bedel ödeyen yine çocuklar oluyor. Fotoğrafta çocuğun yüz ifadesinde geleceğe dair bir umut var. Onun için bu kare çok etkileyici."

Uzkurt, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçerek, sporla insanların kendilerini ifade ettiğini, ne kadar engel olursa olsun azmettikten sonra bunun önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA