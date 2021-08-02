KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Artvin'in Arhavi ilçesine gelerek burada bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Artvin'in Arhavi ilçesine gelerek burada bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak ilçedeki hükümet konağına gelen Kurt, burada Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile bir süre görüşerek, 22 Temmuz'da Kapisre Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde zarar gören esnaf ve işletmelerin durumlarının ele alındığı toplantıya katıldı.

Kurt, toplantıda selden ve yangından etkilenen işletmelere dönük olarak başlatılan acil destek kredisi programına dair bilgi verdi.

Hasan Basri Kurt, toplantı sonrasında Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesimal, Arhavi Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hikmet Çakar ve AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Remzi Gedik ile birlikte sel bölgesini gezerek, esnaf ve işletme sahipleriyle görüştü.

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Kurt, afetten etkilenen işletmelere dönük olarak başlatılan bir yıl geri ödemesiz, faizsiz acil destek kredisi programına dair esnafla bilgi paylaştı.

KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
KOSGEB Başkanı Kurt, Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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