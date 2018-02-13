Köşeye Sıkışan Terör Örgütünden 'Sivil' Kamuflaj! Evlere Sivil Giyimli YPG'li Yerleştiriliyor

Afrin kırsalında elindeki kritik noktaları bir bir kaybeden terör örgütü PKK/YPG şimdi uluslararası toplumun dikkatini çekmek için 'sivil tuzağı'na başvuruyor. Uzmanlar terör örgütünün hedefinin ' TSK sivilleri vuruyor' algısını oluşturmak olduğunu belirtiyor.

ÜNİFORMALARI ÇIKARIN

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günlerinde PKK, kentteki tüm teröristlere 'Üniformalarınızı çıkartıp sivil halkın arasına karışın' talimatı vermişti. Nitekim önceki gün 9 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı, sivil halkın arasına karışan teröristlerin askerlere el bombaları atması sonucu meydana geldi. Uzmanlar benzer saldırıların devam edebileceğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Afrin kırsalında kaçarken yakalanan sivil giyimli bir YPG'linin üstünden taktik yelek, el bombaları ve yüzlerce Kalaşnikof mermisi çıkmıştı. Olayı değerlendiren Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Teröristin sivil giyinmiş veya giydirilmiş olması önemli. YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden 'TSK sivilleri vuruyor' yalanına başvuruyor" dedi. Örgütün yayın organı ANF'ye konuşan YPG'li bir komutan hemen her evde sivil giyimli en az bir YPG'linin bulunduğunu belirtiyor. Uzmanlar bunun Afrin'de yaşanacak sokak çatışmaları öncesinde halkla teröristleri ayırabilmeyi zorlaştırmak için yapıldığını belirtiyor. Operasyonun ikinci gününde Afrin kırsalındaki köyde yaralı olarak yakalanan terörist Muhammed Mahmud ifadesinde, "Bulunduğumuz köyde her evde 2-3 olmak üzere 60-70 YPG'li vardı ve tamamı silahlıydı. YPG köylülere silah vererek araziden bilgi toplamamızı istiyordu. 'Şabu' kod adlı terörist belirli aralıklarla köye gelerek silah altına alınabilecek gençlerin bilgilerini topluyordu" dedi.

ELLERİ SİLAHLI YAŞLILAR

Örgüte ait Fırat ve Hawar haber ajansı bölgeden sıklıkla eline silah verilmiş sivillerin fotoğraflarını servis ediyor. Ellerinde otomatik tüfekler taşıyan yaşlılar ile örgüt saflarında savaştırılan çocukların görüntüleri dikkat çekiyor.

20 BİN TERÖRİST

Afrin'in merkezinde yaklaşık 500 bin civarında sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Bağımsız kaynaklara göre içerideki YPG'li sayısı ise 10 ile 20 bin arasında değişiyor. (Kaynak: Gazetevatan)