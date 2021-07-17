Köseoğlu: Ürettiğimiz ürünler yüzde 100 yerli hammaddeden oluşuyor

Yaşamın ilk iki yılının, büyümenin ve gelişmenin en hızlı dönemi olduğunu söyleyen Haluk Köseoğlu, 'Ürettiğimiz ürünler yüzde 100 yerli hammaddeden oluşuyor' dedi.

Yaşamın ilk iki yılının, büyümenin ve gelişmenin en hızlı dönemi olduğunu söyleyen Haluk Köseoğlu, 'Ürettiğimiz ürünler yüzde 100 yerli hammaddeden oluşuyor' dedi.

Tibet Gıda Genel Müdürü Haluk Köseoğlu, annelerin, bebekler ek gıdaya geçtiği zaman evde ek gıda hazırlayabileceklerini, satın alınan ek gıdalarda temel birtakım farklılıklar bulunduğunu kaydetti.

'RAF ÖMÜRLERİ 15-18 AY ARASINDADIR'

Köseoğlu sözlerine şöyle devam etti:

'Hammaddelerin bebek gıdasında kullanımı için uygun olup olmadığı henüz üretim yapılmadan önce test edilmelidir ve hijyenik koşullarda üretilip paketlenmelidir. Bebek ve çocuk kullanımı için uygun olan hammaddelerin tüm kriterleri yönetmelik ve tebliğlerce belirlenmiştir ve tüm üreticiler bu kriterlere uymak zorundadır. Bir diğer önemli fark ise, bebeğin ihtiyaç duyduğu protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacına göre formüle edilmiş ürünler olmalıdır. Dolayısı ile bu ürünler doğal olarak içerdikleri vitamin ve mineral kaynaklarından çok daha fazlasına sahiptir. Dolayısı ile bebeğin günlük beslenme ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılarlar. Ek gıda ambalajları ürünün raf ömrü boyunca özelliklerini kaybetmeyecek şekilde tasarlanıyor. Ambalajı katmanlı bir yapıya sahiptir, nem ve oksijen geçirgenliği çok düşüktür. Her bir paket içerisindeki oksijen seviyesi de ürünün tazeliğini koruması için uzaklaştırılmıştır. Çeşitlerine göre değişmek üzere raf ömürleri 15-18 ay arasındadır.'

'YERLİ ÜRETİM, YERLİ SERMAYEYE SAHİP OLAN İLK MARKAYIZ'

Nüfusun 83 milyon olduğu Türkiye'de yıllık bebek başına tüketim oranı Ocak 2021 itibariyle 4.5 kg olduğunu söyleyen Haluk Köseoğlu şu şekilde konuştu:

'Bu miktar İspanya'da 104 kilogram iken Fransa'da 190 kilogramlara çıkıyor. Avrupa ülkelerinin oranlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye pazarının büyüme potansiyeli ortaya çıkıyor ve daha alınacak çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Bebek ek gıdalarında tahıllı kaşık mamasının pazar büyüklüğü 90 milyon lira civarında. Pazardaki markaların büyük kısmı ithal ürünlerden oluşuyor. Yerli üretim ve yerli sermayeye sahip olan ilk markayız. Yurt içi pazarda ithal markalarla rekabet ediyoruz ve Arı markamızla pazarda tonajda 2. sırada yer alıyoruz. 1945'den beri var olan Arı markamızın yanında, 2020 yılında lansmanını yaptığımız yeni Arılac markamızla BRC sertifikalarını da alarak pişirilmeden hazırlanan ek gıda üretimine ve ihracatına başladık.'

'İNSANLAR MARKAYA PARA ÖDÜYOR'

Yurtdışından gelen ürünlerin tamamında gümrük vergisi alındığı için fiyatların daha fazla olduğunu belirten Köseoğlu, 'Yurt dışından gelenlerin tamamı döviz endeksli olduğu için çok sık fiyat değişimi oluyor. Biz yerli malzemelerle üretim yaptığımız için ürün fiyat farkı bu duruma bağlı. İçerik ve üretim teknolojisi aynı. İnsanlar markaya para ödüyor. Bizim ürettiğimiz ürünler yurt dışından gelen ürünlerle içerik ve üretim teknolojisi noktasında aynı. Hatta bazı ürünlerimiz diğer yurt dışından ithal edilen ürünlere göre daha iyi. Biz yüzde 100 yerli üretimiz. Türkiye'de üretilen ham madde ile Türkiye'de üretilen ambalajı birleştirip bir ürün ortaya çıkarıyoruz' şeklinde konuştu.

'100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Haluk Köseoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

'Şirket olarak, yurt içinde birçok sektörde öncü firma olmanın yanı sıra yurt dışında da 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak, bölgesel bir güç olma yönündeki hedefimizde kararlı adımlarla yürüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerden bazıları; Irak, Sudan, Yemen, Pakistan, Tunus, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kosova, Arnavutluk, Etiyopya, Nijerya, Gabon, Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka ve İsveç'tir. 2021'deki iç piyasa hedefimiz; tahıl bazlı ek gıda pazarından Arılac ile yüzde 25 pazar payı almak. Hem iç piyasada hem de ihracatta sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle Orta Doğu başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlara odaklanıyoruz. Tüm dünya çocuklarının Türkiye topraklarında özenle seçilmiş hammaddelerle üretilen, besleyiciliği yüksek Arılac ürünleriyle tanışmasını arzuluyoruz. Bu bakış açısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk siparişlerimizi Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Yemen, Filistin, Nijerya, Kenya ve Gana gibi birçok ülkelerden aldık. Pakistan ve Körfez ülkelerinden de ilk siparişlerimiz onaylanmak üzere. Bölgede etkin bir şekilde yer almak için tesis kurma hedefiyle hareket ediyoruz.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı