Köseler, PTT şubesine kavuştu
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Köseler, PTT şubesine kavuştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri sonrası imzalanan protokolün ardından Köseler Mahallesi PTT şubesi hizmete başladı.

11.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:04
Köseler, PTT şubesine kavuştu

Belediye Başkanı 'in girişimleri sonrası imzalanan protokolün ardından Köseler Mahallesi şubesi hizmete başladı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı 'her mahalleye PTT ofisi' açılması çalışması meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şayir, Diliskelesi ve Tavşancıl'da açılan PTT hizmet şubelerinin ardından önceki gün de Köseler Mahallesi'nde de PTT hizmet Şubesinin hizmete açıldığını duyurdu. Vatandaşların daha kolay ve daha hızlı hizmet almalarını sağlayacak şubeden ilçenin kuzeyinde kalan Tepecik, Köseler, Demirciler ve Çerkeşli Mahallesindeki vatandaşlar faydalanabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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