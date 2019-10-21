Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede dün geceden beri etkili olan yağmur, havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kara dönüştü.
İlçe sınırları içinde yer alan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
İlçe halkından Selahattin Karaca, "Kösedağ beyaza büründü. Havalar da soğudu paltoları giymek zorunda kaldık." dedi.