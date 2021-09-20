Köse, vatandaşlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Başkan Mahallede" programı kapsamında Başak'ta bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek istişareye dayalı belediyecilik anlayışı ile görev yaptıklarını ifade eden Köse, "İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Biz, belediye olarak başarı ölçümüzü şehirle Mamaklıları ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Hizmetkarı olduğumuz sizlerin mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Mamaklılarla her zaman iç içeyiz Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Tek arzumuz var; Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi. Program çeşitli etkinliklerle son buldu.

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