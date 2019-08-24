Köse muhtarlarla bir araya geldi

24.08.2019 09:30

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen programa Köse'nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve Mamaklı muhtarlar katıldı.



Büyük bir aileyiz



İstişarenin önemine dikkat çeken Köse, "İstişarede bereket vardır. İstişare ile yapılan her çalışma yüz güldürür. Çünkü vatandaşımıza istediği hizmeti sunmak hem bizi hem de halkımızı memnun eder. Yaptığımız çalışmalar ve hizmetlerin en ücra köşelere ulaşmasında en büyük yardımcılarımız muhtarlardır. Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla biz çok büyük bir aile olduk" dedi.



Köse, Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projesinin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağının da müjdesini vererek, Mamak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve programa aldığı hizmetler hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulundu.



Muhtarlar tek tek söz aldı



Mamak'ta bulunan 64 mahalle muhtarına söz verilerek mahallelerin ihtiyaçlarının dinlendiği toplantıda konuşan Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Güngören de, Mamak'a hizmet için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, Köse'ye mahallelerde yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA