Köse, Mamaklılarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köse, Mamaklılarla buluştu

Köse, Mamaklılarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Mamaklı hemşehrilerinin talep, öneri ve görüşlerini yerinde dinlemeye devam eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tam Açık Kapı (TAK) programı ile Mamaklılarla bir araya geldi.

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Mamaklı hemşehrilerinin talep, öneri ve görüşlerini yerinde dinlemeye devam eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tam Açık Kapı (TAK) programı ile Mamaklılarla bir araya geldi. Doğup büyüdüğü Mamak'a ve hemşehrilerine gönülden bağlı olan Başkan Köse, sık sık her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetlerinde daha güzel işler yapabilmek için yerinde istişarelerde bulunuyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü Tam Açık Kapı Programı kapsamında hemşehrilerin talep ve önerilerini de not alarak, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat veren Köse, kendisini ziyaret eden çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi, oyuncak hediye etti.

Gönül köprülerimiz her daim güçlü ve sağlam

Başkanlık makamında gerçekleştirilen program kapsamında her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya büyük özen gösterdiklerini söyleyen Köse, "Bütün dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Hemşehrilerimizle tokalaşmayı, kucaklaşmayı, hep birlikte oturup doyasıya çay içip sohbetler etmeyi çok ama çok özlemiştik. Fakat salgına rağmen tedbirlerimizi alarak hemşehrilerimizin talep ve önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak için sık sık sahaya indik, yüz yüze görüştük. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla her türlü şartlar altında her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın fikirlerini alarak ilçemizi birlikte yönetmenin gayreti içinde olduk. Her bir vatandaşımızın talep ve önerisi bizim için çok kıymetli. Gönülden bağlı olduğumuz ilçemize ve hemşehrilerimize hep birlikte güzel işler ve hizmetler yapmaya devam edecek, gönül köprülerimizi her daim güçlü ve sağlam tutacağız" dedi. - ANKARA

Köse, Mamaklılarla buluştu
Köse, Mamaklılarla buluştu
Köse, Mamaklılarla buluştu
Köse, Mamaklılarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köse, Mamaklılarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 11:16:09. #1.16#

title