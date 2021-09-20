Köse,"Gazilerimiz kahramanlığın yaşayan abideleridir"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ilçedeki gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltı programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve çok sayıda davetli katıldı. Köse, gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir" dedi.

Her şeyi size borçluyuz Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için ulaşılabilinecek en kutsal makamlar olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali sırmalı, "Kutsal saydığımız değerler için canlarını ortaya koyan siz değerli gazilerimiz kahramanlığın sönmez meşalelerisiniz. Uğruna büyük bedeller ödenen vatanımız bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bugün bu topraklarda huzurla yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu anlamlı günde bizi bu programda buluşturan Mamak Belediyemize ve Mamak Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu ülkenin kahramanlarısınız Şehit ve gazilerimizin onur abideleri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu aziz yurdun geçmişten bugüne tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet ülküsüyle hareket edip, her şartta ve her dönemde yılmadan yorulmadan milletini bayrağını vatanını ve devletini çok ilerlere taşımıştır. Gaziliğin bir adım sonrasının şahadet olduğunun hepimiz biliyoruz. Çok kıymetli gazilerimiz sizler bu vatanın bekası için ölümü ve vatanı uğruna candan, canandan vazgeçmeyi göze almış kahramanlarsınız. Biliniz ki ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şuurunu gençlerimiz bugün de taşımaktadır" diye konuştu.

Bu vatan bizim için kutsaldır Dün olduğu gibi bugünde, yarında bu ülke için şehit olmanın, gazi olmanın şeref olduğunu ifade eden Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Bugün gaziler günü bugün kahramanlar günü, bugün yiğitlerin günü. Bu vatan bizim için kutsaldır. Bu vatan bizim anamızdır babamızdır. Gaziliğin ve şehitliğin vermiş olduğu onuru gururu en üst mertebede yaşamamıza vesile olan, şehit ve gazilerimizin özlük haklarını iyileştirmesiyle ilgili çalışmalar yapan, "Şehit ve Gaziler benim öz kardeşimdir" diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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