Köse'den gençlere tavsiyeler

07.09.2019 10:34

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Gençlik Spor ve Kültür Derneği tarafından AB Projesi kapsamında düzenlediği Gençlik Eğitim Kampı'nın kapanış programına konuk oldu. Haymana Grannos Otel'de düzenlenen programa Köse'nin yanı sıra Başkanvekili Molla Ali Çetin ve Mamaklı gençler katıldı. Mamak'ta yaşayan yüz gence kişisel gelişim eğitim verilmesini amaçlayan programda gençlere tavsiyelerde bulunan Köse, "Gençler, siz 2023, 2053 ve 2071 hayalimizi emanet ettiğimiz geleceğimizsiniz. Sizler, bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımız olmalısınız" dedi.



Hizmet etmek için koşturacağız



Mamak'ta yaptıkları çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsediklerinin altını çizen Başkan Köse, "Güzel Mamak'ımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var. İnşallah Mamak'a vizyon katma ve sorunları çözme adına siz gençlerden çok ümitliyiz"ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA