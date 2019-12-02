Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

02.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:07

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Köse, mesajında, çağdaş ve gelişmiş toplumlarda bireylerin engelli, engelsiz diye ayrılmadığını, sosyal hayatın her kesimden insana uygun olacak şekilde dizayn edildiğini belirtti. Köse, şunları kaydetti:



"Bir kaza sonucu ya da doğuştan engelli bireylerin engelsiz bireyler gibi hayatlarını devam ettirebilmeleri, hareket edebilmeleri ve evleri dışına çıkarak sosyal yaşam içerisinde daha fazla görünür olabilmelerini sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin vazifesidir. Belediye olarak engellerin sevgi ve onlara yönelik hizmetlerle aşıldığı engelsiz bir Safranbolu oluşturmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engellerin bir engel teşkil etmediğini hatırlatmak istiyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA