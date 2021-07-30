"Köşe Bucak Sanata Doyacak" temasıyla düzenlenen etkinlikler Diyarbakırlılarla buluşmaya devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Köşe Bucak Sanata Doyacak" temasıyla bu ay düzenlediği açık hava etkinlikleriyle ilçelerde yaşayan vatandaşları kültür ve sanatla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Köşe Bucak Sanata Doyacak" temasıyla bu ay düzenlediği açık hava etkinlikleriyle ilçelerde yaşayan vatandaşları kültür ve sanatla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, her ay farklı bir temayla Diyarbakırlılara yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bu ay ilçelerde düzenlediği tiyatro, konser, sergi ve dengbej divanı etkinlikleri vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Yaz sıcağında açık havada yapılan etkinlikler, Çüngüş, Çermik, Ergani, Hazro, Çınar, Dicle, Bismil, Eğil, Lice ve Hani'de vatandaşlarla buluştu.

Yoğun ilgiyle takip edilen ilçelerdeki etkinlikler arasında, çocuklara yönelik film gösterimleri, "Dünden Bugüne Diyarbakır" fotoğraf sergisi, bando performansı, dengbej divanları, "Sihirli Anahtar" adlı tiyatro oyunu, konser ve halk oyunları gösterileri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin