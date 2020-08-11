Köşdere: "Hiç kimse ailelerimizi, partimizi hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve... AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, "Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi, camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve incitemez." dedi.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, "Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi, camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve incitemez." dedi.

Köşdere, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK kadın hareketinin asla bir feminist hareket olmadığını ve AK kadınların hiçbir zaman papatya da olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'nin, partilerinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurarak hukuki takip için dava açıldığını ifade eden Köşdere, şunları kaydetti:

"AK kadınlar dürüst,ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi, camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve incitemez. Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilden, 922 ilçeden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez.

Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA