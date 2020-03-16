KOSBİ'den enerji verimliliği projesi İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan enerjinin daha verimli kullanılması için proje hazırladı.

Projeye İzmir Kalkınma Ajansı'ndan da hibe destek almayı başaran KOSBİ, bu sayede sanayi bölgesinde enerjinin daha verimli kullanılması için bir yol haritası oluşturacak.

İzmir Kalkınma Ajansı "Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı KARE01" kapsamında desteğe hak kazanan KOSBİ, "İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Enerji Verimliliğinin Sağlanması Amacıyla Sektörel Etüd ve Yol Haritasının Çıkarılması Projesi'ni hayata geçirecek.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, ülkemiz sanayisinin en temel gideri olan enerjinin verimliliğinin arttırılmasının son derece önem arz ettiğini söyleyerek, geliştirdikleri bu proje ile özel sektörün enerji dönüşümüne katkı koymak istediklerini söyledi. Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerinin geliştirilmesinin öncelikli olduğu projenin on sekiz ay süreceğini ifade eden Porsuk, "Proje kapsamında hazırlanan yol haritalarında öngörülen eylemleri gerçekleştiren firmalarda en az yüzde 10 oranında enerji verimlilik artışı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Enerji'nin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için en önemli girdilerin başında geldiği gibi ürün ve hizmet üreten kuruluşların da en büyük girdi maliyetlerinden biri olduğuna dikkat çeken Porsuk,"Enerji fiyatlarının giderek artması ve büyük ölçüde dövize bağlı olan gelecek fiyatlarının belirsiz olması, bu maliyetlerin önemini daha da artırmaktadır. Aynı üretimi daha az enerji ile sağlamak için, yani enerji verimliliği alanında yapılacak çalışmalar, özellikle küçük işletmelerin rekabet edebilirliğini, hatta zor piyasa koşullarında varlığını sürdürebilmeleri açısından en önemli önlemlerden biri haline gelmiştir. Biz de geliştirdiğimiz bu proje ile özellikle KOSBİ bünyesindeki firmaların bu dönüşümleri sağlamasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler