Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Güneş Enerjisi Santrali çalışmaları tamamlandı.



KOSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,

32.4 MWp'lık güneş enerjisi santrali çalışmaları sona erdi.



Çalışmalar sonucunda mevcut santralin kapasitesi, toplam 51 MWp kapasiteye ulaştı.



Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali 2017 Haziran ayı, bir aylık fatura tutarı KDV dahil 3 milyon 531 bin 723 lira oldu.



Piyasa değeri 50 Milyon Dolar civarında olan santral tesisleri 930 bin metrekare kurulum alanına sahip olup yıllık yaklaşık 82 milyon KWh enerji üretimi yapacak.