Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
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Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş

01.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:47
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş

ANTALYA'da yol kenarında koşarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Ergün'ün (44), triatlona hazırlandığı ortaya çıktı.

ANTALYA'da yol kenarında koşarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Ergün'ün (44), triatlona hazırlandığı ortaya çıktı. Kaza anı ise bir güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Serik Caddesi'nde meydana geldi. Havalimanından kent merkezine doğru giden Behran Şahin (50) yönetimindeki 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında koşan Mustafa Ergün'e çarptı. Ergün çarpmanın etkisiyle savrularak başını yol kenarındaki bariyere vurduktan sonra refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mustafa Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Şahin ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

TRİATLONA HAZIRLANIYORMUŞ

Mustafa Ergün'ün triatlona hazırlandığı, her gün kent merkezinden Belek'e koştuğu öğrenildi. Ergün'ün cenazesinin, bugün Aksu ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.


Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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