Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
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Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti

08.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:01

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuğun ayağının  üzerinden otobüs geçti. Ezilmekten son anda kurtulan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alpaslan Mahallesi'nde 4 Mart Perşembe günü yaşanan kazada, koşarak ara sokaktan ana yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti. Çocuğun otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuk şehir içi yolcu otobüsünün geldiğini fark edince aniden duruyor. Otobüsün tekeri çocuğun ayağının üzerinden geçiyor. Otobüs hızla uzaklaşırken, çocuk aksayarak bir işyerine giriyor.Hastaneye kaldırılan adı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  

Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
Koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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