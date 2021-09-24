Koşarak yola atlayan kadına motosiklet çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Koşarak yola atlayan kadına motosiklet çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koşarak yola atlayan kadına motosiklet çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet caddede seyir halindeyken, bir anda caddeye atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y. (56) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak düşen kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü O.K. ve çevredeki vatandaşlar ise A.Y.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise ifadesi alınmak üzere O.K.'yi polis merkezine götürdü.

Kaza anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet seyir halindeyken A.Y.'nin bir anda caddede koşmaya başladığı görülüyor. Hızla gelen motosiklet A.Y.'ye çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile A.Y. yere düşerken, motosiklet sürücüsü motosikleti bırakarak kadının yardımına koşuyor. - KOCAELİ

Koşarak yola atlayan kadına motosiklet çarptı: 1 yaralı

Koşarak yola atlayan kadına motosiklet çarptı: 1 yaralı

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