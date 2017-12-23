Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) destek verdiği Korykos 2017 Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın "Dünya'da Ticaret" kategorisinde finale kanal 22 fotoğrafı sergilendi.



MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin Olba Fotoğraf Derneğinin Korykos Antik Kenti'nin ismi ile Mersin'in tanınırlığını artırma hedefiyle bu yıl ilk kez başlattığı Korykos 2017 Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.



MTSO'nun da "Dünya'da Ticaret" kategorisine sponsor olduğu yarışma sonrasında, finale kalan 22 fotoğraf MTSO Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.



Sergi açışında konuşan Mersin Olba Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hulki Muradi, bu tarz uluslararası yarışmaların kentlerin ve ülkelerin tanıtıma katkı sağladığını belirtti.