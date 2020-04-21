Koruyucu ekipman eksikliği yaşayan İngiltere, depolarından milyonlarca ürünü Avrupa'ya gönderiyor İngiltere'de korona virüs salgını mücadelesinde kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz depolarından çeşitli Avrupa ülkelerine bu yardım ürünlerden ihraç ediliyor.

İngiltere'de korona virüs salgını mücadelesinde kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz depolarından çeşitli Avrupa ülkelerine bu yardım ürünlerden ihraç ediliyor.

Korona virüs nedeniyle yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanması, hükümetin üzerindeki baskıyı gün geçtikçe arttırıyor. Sağlık çalışanlarına yeterli miktarda koruyucu ekipman sağlayamadığı için tek kullanımlık ekipmanların tekrar kullanılmasını öneren İngiliz hükümeti bu açığın Türkiye'den gelecek bir sevkiyat ile giderileceğini duyurmuştu. Ancak Telegraph gazetesinin haberine göre kendi sağlık çalışanına koruyucu ekipman sağlayamayan İngiltere'nin depolarındaki ürünleri Avrupa ülkelerine gönderdiği belirtildi. Habere göre İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca göz ardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı. "Başka seçenekleri olmadığını" ifade eden firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Dün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maskenin 3 tıra yüklenerek İtalya'ya gönderildiği belirtildi. Sadece geçtiğimiz hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maskeyi İngiltere'deki depolarından Avrupa'ya gönderdi. Gazeteye konuşan İngiltere Sağlık Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Dr. Simon Festing, yardım tekliflerinin yanıtsız kalmasının ardından bazı üyelerinin yurt dışına koruyucu ekipman satmaya devam ettiğini doğruladı. Festing, "İşletmeler için son derece zor bir zaman ve İngiltere içine satış yapamazlarsa ticari düzenlemeleri muhtemelen devam edecektir" dedi.

Türkiye'den gelecek sevkiyat doğrulanmadan duyuruldu

Diğer yandan İngiliz hükümetinin Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat kesinleşmeden yaptığı ortaya çıktı. The Times gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick'in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti. Bakan Jenrick, 18 Nisan günü Türkiye'den 19 Nisan'da yeni bir sevkiyat beklediklerini söylemişti. Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti.

İngiliz basınında sevkiyat gecikmesinin sorumlusunun Türkiye gibi yansıtılmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında" diyerek gecikmenin Türkiye'den kaynaklanmadığını belirtti.

Türkiye'den gelecek ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, 18 Nisan Cumartesi günü "Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak" diye konuşmuştu. Ancak, ürünlerin pazar günü gelmemesi hükümete karşı tepkiye neden olmuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA