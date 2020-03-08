Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor
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Zeki Yıldırım, Düzce, Güncel

Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şubat ayı içerisinde Koruyucu Aile Şubat ayı ödeme verilerini açıkladı.

08.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:24
Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şubat ayı içerisinde Koruyucu Aile Şubat ayı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 43 aileye 107 bin 471 lira ödeme yapıldı.


Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin şubat ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, şubat ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce'de şubat ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 43 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 58 olarak açıklandı. Şubat ayı içerisinde belirtilen 43 aileye 58 çocuk için 107 bin 471 lira 32 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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