Koruyucu Aileler Bilgilendirildi

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koruyucu ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına İl Müdürü Harun Tan, koruyucu aileler ve Evlat Edindirme Birimi personeli katıldı.

Programda koruyucu aile ve evlat edinme hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. - SİVAS