24.09.2019 15:10

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Koruyucu Aile Projesi" kapsamında 2013 yılından beri koruyucu aile olan Akçay ailesini ziyaret etti.

Yaptıkları ziyaretlerle sık sık koruyucu aileler, huzurevi sakinleri, öksüz ve yetim çocuklarıyla bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit, son olarak 2013 yılından bu yana koruyucu aile olarak 2 çocuğa bakan Havva ve Neşet Akçay ailesini ziyaret etti.

Koruyucu aile ve çocuklarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Şengül Ümit, "Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımıza, devlet denetiminde kısa veya uzun süreli olarak eğitim, bakım ve yetiştirme gibi imkanlar sağlayarak sahiplenen siz gönül elçilerimize üstlendiğiniz bu önemli görevden dolayı Vali bey ve kendi adıma yürekten teşekkür ediyorum. Vali bey ile her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

2013 yılında ilk koruyucu aile olan Havva ve Neşet Akçay çiftinin evine yapılan ziyarette Akçay çiftinin ilk olarak o dönem 7 yaşında bir kız çocuğuna koruyucu aile olduğu, 2015 yılında 2 yaşında bir erkek çocuğuna koruyucu aile olduğu, şu an her iki çocuğun da çiftin yanında sıcak aile ortamında büyümeye devam ederek farklı farklı başarılar elde ettikleri öğrenildi.

Çevresini de koruyucu aile hizmeti konusunda teşvik eden Akçay çiftinin öz kızlarının da küçük bir kızı varken bu sene yeni doğmuş bir bebeğe koruyucu aile olduğu bildirildi.

Şengül Ümit'in Akçay ailesini ziyaretine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile eşi Züleyha Koçyiğit de katıldı.

Kaynak: AA