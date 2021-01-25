Koruyucu aile olan AK Parti'li Öçal: Evde mutluluk patlaması meydana geldi

Koruyucu aile olan AK Parti'li Öçal: Evde mutluluk patlaması meydana geldi

KORUYUCU aile olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili 3 çocuk annesi Habibe Öçal (53), "Çok mutluyuz. Hayat coşkumuzu umudumuzu tazeledik. Gerçekten bir mutluluk patlaması meydana geldi. Çocuklarım zaten istiyordu. Keşke çok çok önceden bu planı hayata geçirseydim" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yaklaşık 4 ay önce Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Öçal, başvuru sonucunda 3,5 aylık erkek bebeğe koruyucu aile oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un koruyucu aile olduğunu sosyal medya hesabından duyurduğu Habibe Öçal, evinin kapılarını DHA'ya açarak, sevincini paylaştı.

'ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'27, 21 yaşlarında 2 kız, 18 yaşındak bir erkek çocuk sahibi olan Habibe Öçal, koruyucu aile olma kararını çok önceden aldıklarını söyledi. Büyük olan evli kızının memur, küçüğünün üniversite, oğlunun da lise öğrencisi olduğunu anlatan Öçal, şöyle konuştu: "Böyle bir şey epeydir aklımızdaydı. Daha önceki görevlerimden dolayı, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde çocukların yaşadıkları acıları gördüm. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğine karar vermiştim. Elbette hepimizin rüyaları vardır. Ancak aynı zamanda herkesin yapabileceği küçük şeyler var, öncelikle ona talip olmak gerekir. Bir anne olarak üç çocuk yetiştirdim. Belli bir yaşa geldik, tecrübelerimiz var. Aile içinde eşim ve çocuklarımla konuştuk. Koruyucu aile olmaya karar verdik. Buna yapacak gücümüzün olduğunu ve gücümüz var iken daha fazla ertelemeden bir yetime sıcak yuva olalım istedik. Çok şükür hepsi de sevinerek kabul ettiler."'ÇOK MUTLUYUZ'Öçal, yaklaşık dört ay önce oğlunun doğum gününde koruyucu aile için müracaat ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Hayat coşkumuzu umudumuzu tazeledik. Evin hali değişti. Çok fazla darma duman olduk. Evin her tarafı bez, biberon. Asıl değişen şu; gerçekten bir mutluluk patlaması meydana geldi. Çocuklarım zaten istiyordu. Çok iyi karşıladılar. Çocuk 'ık' demeden benden önce koşuyorlar. Ablaları eve gelir gelmez kucaklarına almak istiyorlar. Keşke çok çok önceden bu planı hayata geçirseydim. Ama bu kadar tatlı bin çocuğumuz olur muydu bilmiyorum" diye konuştu.'3 EVLADIMLA AYNI HAKLARA SAHİP OLACAK'Öçal, farklı bir duygu yaşadığını ifade ederek, "'En iyi işiniz ne?' diye sorarsanız 'annelik' derim. Bunun sevgisi farklı. Daha fazla sevgi ve merhamet besliyoruz, daha çok seviyoruz. Allah nasip ederse diğer çocuklarımla birlikte bunu da hayata kazandırıp yetiştireceğiz. Ablaları çok duyarlı. Eve giren ellerini yıkayıp, çocuğun odasına dalıyor. Eşim de öyle eve girer girmez, 'oğlum' diye sesleniyor. Benim niyetim inşallah evladımı üzerime geçireceğim. Şimdilik koruyucu aile olarak başladık; ama ilerleyen zamanlarda üç evladım hangi haklara sahipse bu evladım da inşallah o haklara sahip olacak" dedi.

Öçal, imkanı olan herkesin çocuklara kucak açmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR