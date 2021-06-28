"Koruyucu aile" modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden 8 bin 141 çocuk faydalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden 8 bin 141 çocuk faydalandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemiyle çocukların ev ortamında sevgi ve güvenle büyüyebilmesi ve geleceğe öz güvenle hazırlanmaları sağlanıyor.

Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla 1914'te "Darüleytam"larla başlayan, 1908'de "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ile devam eden çocuk koruma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 76 yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında yürütüldü.

İlgili kuruluşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla, korunmaya muhtaç çocukların bakımının yanı sıra mutlu ve öz güvenli, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok alanda dönüşüm çalışmaları hayata geçirildi.

Son yıllarda hız kazanan çalışmalarla, çocuklar için kurum bakımının dışında "aile" odaklı sistemler önem kazandı.

Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılara son verilirken, çocukların mümkünse önce aile yanında, mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk evlerinin merkeze alındığı "ev tipi" hizmet modelinden yararlandırılması uygulaması devreye girdi.

Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ailesinin yanında tutan Bakanlık, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların, kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini amaçlıyor.

Bu seçeneklerin uygulanamayacak olması halinde ise çocukların bakımı, ev tipi kuruluşlar olan çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla eğitim öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleri uygulanıyor.

Ailesi yanında 138 bin 663 çocuğa SED desteği veriliyor

Bakanlığın verilerine göre, çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde, 13 bin 470 çocuğa bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile hız kazanan koruyucu ailelik sistemi ile şu an 8 bin 141 çocuk sıcak yuvaya kavuştu.

Evlat edinme sisteminden bugüne kadar toplam 18 bin 53 çocuk yararlanırken, ailesi yanında 138 bin 663 çocuk SED ile destekleniyor.

Çocukların bakım ve eğitim süreçleri Bakanlık takibinde

Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kuruluş veya koruyucu aile yanındaki bakım ve eğitim süreçlerini yakından takip ediyor.

Kuruluş bakımından ayrılan çocukların devlet ve özel sektördeki istihdamı destekleniyor. Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kuruluş bakımından çıkan gençlere sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için düzenli rehberlik desteği de veriliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar özel sektörde 5 bin 964, devlette de 55 bin 862 gencin istihdamı sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan