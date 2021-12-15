Koruyucu aile görüşme odaları yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koruyucu aile görüşme odaları yenilendi

Koruyucu aile görüşme odaları yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Koruma ve bakım altında bulunarak koruyucu aile hizmet modelinde yararlanan çocukların biyolojik aileleri ile görüşme odalarında yenileme yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Koruma ve bakım altında bulunarak koruyucu aile hizmet modelinde yararlanan çocukların biyolojik aileleri ile görüşme odalarında yenileme yapıldı.

Biyolojik ailelerinden veya meslek elemanları ile görüşmeler yapacak çocuklar için Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruyucu aile görüşme odalarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Odalarda herhangi bir sorun oluşmaması için yapılan yenilemede çocukların oyun parkurları, boyama kitapları ve oturma koltukları düzenlendi. - DÜZCE

Koruyucu aile görüşme odaları yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title