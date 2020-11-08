Koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitici eğitimi veriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruyucu aile hizmetinin önemli bileşenlerinden birisi olan koruyucu aile eğitimleri sürdürülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruyucu aile hizmetinin önemli bileşenlerinden birisi olan koruyucu aile eğitimleri sürdürülüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koruyucu ailelere yönelik verilecek eğitimlerin Türkiye genelinde etkin şekilde sağlanması için, tüm illerde koruyucu aile biriminde görev yapan meslek elemanlarına "eğitici eğitimi" veriliyor.

Bakanlık, koruyucu aile hizmeti kapsamında iki eğitim paketi hazırladı. Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun öz ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen temel nitelikteki eğitimleri kapsıyor.

Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi de özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunan korunmaya ihtiyacı olan çocuğa hizmet sunmak üzere koruyucu aile temel eğitimini almış kişilere veriliyor.

Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitim Modülü, "ergenlik", "özel gereksinimli çocuklar", "sağlıklı geçişler" ve "güçlenme ve stresle başa çıkma" adını taşıyan 4 yeni modülü içeriyor.

Pilot eğitimler, oluşturulan yeni modüllerin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerce veriliyor.

Eğitimler, 12 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı