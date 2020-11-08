Koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitici eğitimi veriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitici eğitimi veriliyor

08.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:10
Koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitici eğitimi veriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruyucu aile hizmetinin önemli bileşenlerinden birisi olan koruyucu aile eğitimleri sürdürülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruyucu aile hizmetinin önemli bileşenlerinden birisi olan koruyucu aile eğitimleri sürdürülüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koruyucu ailelere yönelik verilecek eğitimlerin Türkiye genelinde etkin şekilde sağlanması için, tüm illerde koruyucu aile biriminde görev yapan meslek elemanlarına "eğitici eğitimi" veriliyor.

Bakanlık, koruyucu aile hizmeti kapsamında iki eğitim paketi hazırladı. Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun öz ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen temel nitelikteki eğitimleri kapsıyor.

Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi de özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunan korunmaya ihtiyacı olan çocuğa hizmet sunmak üzere koruyucu aile temel eğitimini almış kişilere veriliyor.

Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitim Modülü, "ergenlik", "özel gereksinimli çocuklar", "sağlıklı geçişler" ve "güçlenme ve stresle başa çıkma" adını taşıyan 4 yeni modülü içeriyor.

Pilot eğitimler, oluşturulan yeni modüllerin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerce veriliyor.

Eğitimler, 12 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Van'da görev yapan özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
Van'da görev yapan özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
İzmir depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadı
İzmir depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadı
Son dakika haberleri | Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Son dakika haberleri | Depremzede çocuklara, sanat ve spor aktiviteleri ile moral veriliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Uğur Mumcu Demet Evgar Oktay Kaynarca
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Twitter Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına eğitici eğitimi veriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:13:34. #1.14#
title