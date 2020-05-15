Korutepe Tünelleri içinde 5 tır birbirine girdi, yol trafiğe kapandı Korutepe Tünelleri içinde 5 tır birbirine girdi, yol trafiğe kapandı Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.

Korutepe Tünelleri içinde 5 tır birbirine girdi, yol trafiğe kapandı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.

Kaza 16.10 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Korutepe Tünelleri içi Ankara istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgiyegöretünel içinde konrtolden çıkan 5 tırın birbirine çarpması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 tır sürücüsü yaralanırken olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA