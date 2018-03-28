Korunmaya Muhtaç ÇocuklarınŞefkat Yuvaları- "Bu Duyguyu Anlatacak Kelime Bulamıyorum"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaşayan ve çocukları bulunmayan çift, önce ikiz kız çocuklara koruyucu aile oldu, sonra da kendi yakınlarının ikizlerin 2 kardeşine evlerini açmalarını sağladı.

Atakum ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki Gülseren ile emekli makine mühendisi 67 yaşındaki Sebahattin Sekme çifti, 8 yıl önce evlendi. Çocukları olmayan çift, 4 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Gerekli işlemlerin ardından Sekme çifti, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi. Çocuğun ikiz kardeşi bulunduğunu öğrenen Sekme çifti, ona da evlerini açma kararı aldı.

İki çocukla evlat hasretini dindiren Sekme çifti, ikizlerin ablası ile bir kız kardeşlerinin daha olduğu haberini alınca bu çocuklara da koruyucu aile bulmak istedi.

Kendi akrabaları ile görüşen Sekme çifti, ikizlerin kardeşlerinin de koruyucu aile olarak yanlarında kalmalarını sağladı.

"Yıllardır hayatımız hep eksik kalmış"

Sebahattin Sekme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar yurt dışında çalıştığını, emekli olduktan sonra Samsun'a yerleşerek evlendiğini söyledi.

Çocukları olmadığı için koruyucu aile olmayı düşündüklerini belirten Sekme, "Şartlarımız tutunca ikizleri aldık. Çocuklarla mutlu bir aile olduk. Onlara o kadar alıştım ki, sevgileri bizi hayata bağlıyor. Yıllardır hayatımız hep eksik kalmış. Onlar bu eksikliği giderdi. Diğer kardeşleri ile de zaman zaman bir araya getiriyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gülseren Sekme ise hayattaki en büyük arzusu olan anneliği yaşının ilerlemesi nedeniyle gerçekleştiremediğini dile getirdi.

İçinde hep annelik hevesi bulunduğunu vurgulayan Sekme, hayatlarında bir şeylerin eksik olduğuna dikkati çekti.

Eşiyle konuşup koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlatan Sekme, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat ederek bir kız çocuk almak istedik. 8 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olduk ama o minik yavru bize ikizinin olduğunu söyleyince onları ayırmak istemedik, onu da aldık. 4 yıldır bizimle birlikteler. Hepsinden önemlisi bana 'anne' diyorlar. Belki biyolojik anneleri değilim ama onlar benim öz evlatlarım. Onlar bana anneliği tattırdı. Onlarsız bir yaşam düşünemiyorum. Bu duyguyu anlatacak bir kelime de bulamıyorum. Hissettiklerimi nasıl anlatsam boş. İyi ki benim kızlarım olmuşlar."

Sekme, kalan yaşantısını ikizlere adadığını kaydetti.