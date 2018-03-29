Korunmaya Muhtaç Çocukların Şefkat Yuvaları - "Yalnızlığımıza Tek Çözüm Koruyucu Aile ve Evlat...

MERVE YILDIZALP - Devlet yurdunda büyüyen EYTAM Derneği Başkanı Ahmet Barbaros, koruyucu ailelik ve evlat edinmenin çocukların geleceği için önemli olduğunu belirterek, "Bizim kalbimizde kanayan bir yara var. Aileler çocuklara kendi çocuklarına verdiği sevginin yüzde 10'unu verdikleri zaman o yara kapanır. Sadece yüzde 10'a razıyız. Eğer biz bu sevgiyi alamazsak içimizde bastırılmış o duygular, yarın sokağa farklı şekilde yansıyor." dedi.

Barbaros, devlet koruması altındaki çocukların sevgi dolu ailelere kavuşturulması için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Devletin çocuklara her türlü imkanı sağladığını ancak aile sevgisinden ve şefkatinden mahrum kalan çocukların mutsuz olduğunu ifade eden Barbaros, bu çocuklarla ilgili gereken toplumsal sorumluluğun yerine getirilmediğini aktardı.

Koruyucu aile ve evlat edinmenin gereğine işaret eden Barbaros, bu modellerin altyapısını oluşturan bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Barbaros, devlet korumasında olan ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukların hayata bağlanması ve aile ortamını öğrenerek yaşamaları amacıyla "Rol Model" projesi başlattıklarını dile getirdi.

Bu projeyle aileler ile çocukların kaynaştığını anlatan Barbaros, "Rol Model" seçilen gönüllülerin, yurtta kalan çocukların veli toplantılarına gittiğini, onlarla hafta sonları bir araya geldiğini kaydetti.

Çocuklara bu ufacık dokunuşun iyi geldiğini anlatan Barbaros, "Bu çocuklara dokunmazsanız bu çocuklardaki başarısızlığın önüne geçemezsiniz. En büyük sıkıntımız eğitimde çocukların başarısız olması." dedi.

- "Çocukların sevgiye, sahiplenmeye ihtiyacı var"

İlgilenilmesi halinde bu çocukların ülkeye çok iyi hizmet edecek konuma gelebileceğini belirten Barbaros, toplumun bu çocuklara bakış açısını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Gerek eğitim hayatında gerek eş seçiminde evlenirken, gerek askere giderken bir ailenin olmamasının eksikliğini hissettiklerini anlatan Barbaros, bazen bu çocukların yanlış yollara sapabildiğini ya da kötü niyetli kişilerce kullanıldığını dile getirdi. Barbaros, "Biz her tarafta yalnızız, bizim bu yalnızlığımızı alacak tek çözüm koruyucu aile ve evlat edinmedir. Bunun alt modeli ise rol modeldir. Rol model projesi Bakanlığımızın uygulamasına girdi." diye konuştu.

Erzincan'da başlayan proje ile 34 çocuğun gönüllü aileyle buluştuğunu ifade eden Barbaros, 26 Nisan'da Burdur'da "Rol Model, Yol Arkadaşlığı" projesi çalıştayının düzenleneceğini belirtti.

Barbaros, "Rol Model, Yol Arkadaşlığı" projesi kapsamında gönüllü olan ailelerin yaşadıkları deneyimden mutlu olduğunu aktardı.

Ailelerin yurttaki çocuklara kalplerindeki sevgiyle gitmeleri gerektiğine işaret eden Barbaros, "Bu çocukların her insanda olduğu gibi sevgiye, sahiplenmeye ihtiyacı var. Sahiplenilen çocukların hiçbiri sokaklarda kalmamıştır." dedi.

"Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok"

Yurtlarda büyüdüğünü, 19 yaşında yurttan ayrıldığını anlatan Barbaros, o günlerde kendisine evini açan biri bulunduğu için şanslı olduğunu ifade etti.

Hep bir arayış içinde olduklarını dile getiren Barbaros, "İnsanlar bayramlarda ailesinin yanına gider. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bayramlar bizim için hala hüzündür. Ben de bayramda huzurevlerine, çocuk evlerine gidiyorum." şeklinde konuştu.

Barbaros, "Bizim kalbimizde kanayan bir yara var. Aileler çocuklara kendi çocuklarına verdiği sevginin yüzde 10'unu verdikleri zaman o yara kapanır. Sadece yüzde 10'a razıyız. Eğer biz bu sevgiyi alamazsak içimizde bastırılmış o duygular, yarın sokağa farklı şekilde yansıyor." dedi.

"Rol Model" projesine dahil olan çocukların eğitim düzeylerinde artışlar olduğunu vurgulayan Barbaros, projenin 81 ile yaygınlaştırılmasını planladıklarını, vali, kaymakam, belediye başkanlarının kendilerine destek vermesi gerektiğini belirtti.