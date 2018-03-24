Korunmaya Muhtaç Çocukların Şefkat Yuvaları - Koruyucu Ailesi Sevgisiyle "Şifa" Buldu

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan Arif (58) ile Saniye Çevik (57) çifti, iki yıl önce koruyucu aile olarak yanlarına aldıkları kız çocuğunda bulunan hastalıkları gösterdikleri sevgi ve şefkat sayesinde iyileştirmeyi başardı.

Çocukları çok seven Çevik çifti, üç erkek evlatlarından ikisinin evlenip birinin askere gitmesinin ardından evde yalnız kaldıklarını düşünerek koruyucu aile uygulaması kapsamında bir çocuk almaya karar verdi.

Bir dönem çocuk bakıcılığı da yapan Saniye ile Arif Çevik, iki yıl önce 4 yaşındaki kız çocuğu I.P'ye koruyucu aile olarak evlerini açtı.

I.P'ye sevgisini veren Çevik çifti, böylece geçen sürede küçük kızdaki gelişim geriliği, omurga eğriliği ve böbrek hastalıklarında büyük gelişme sağlamayı başardı.

"Herkese koruyucu aile olmasını tavsiye ederim"

Ev hanımı Saniye Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç oğlu bulunduğu için kız çocuklarına hep özlem duyduğunu söyledi.

I.P'nin evlerine mutluluk ve neşe getirdiğini, çok farklı duygular yaşadıklarını dile getiren Çevik, koruyucu aile kararını daha önce almadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Kızlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini, bütün yaşamlarının değiştiğini vurgulayan Çevik, "Bütün gün kızımla vakit geçiriyorum. Bir yere gitsem, onunla gidiyorum. Şimdi anneli kızlı Kur'an'a başladık. Kurstan sonra anaokuluna gönderiyorum. Akşam eve gelene kadar özlüyorum onu. Çok mutluyum. Herkese koruyucu aile olmasını tavsiye ederim."dedi.

Çevik, aynı apartmanda ikamet ettiği oğullarının önceleri koruyucu aile olmalarına sıcak bakmadığına ancak sonra onların da kızlarını sevdiğine işaret etti.

Küçük kızı ilk gördüğünde çok sevdiğini, hastalıklarına rağmen risk alarak koruyucu ailesi olduğunun altını çizen Çevik, şöyle devam etti:

"I.P'yi almak istediğimde bana 'Raporlu' dediler. Yüzde 75 oranında bilinçsel gelişim geriliği vardı. Omurga eğriliği ile böbreklerinde sorun yaşıyordu ama onu tanıdığımda bir daha vermek istemedim. Yemek yiyemiyordu, korkuları vardı, yolda bile yürüyemiyordu. İlk 4 ay çok çaba gösterdim. Düzenli olarak doktorlara götürdüm. Tedavisiyle yakından ilgilendim. Sevgi ve şefkatle hastalıkları yendik, çok şükür. Gelişim geriliği yüzde 5'e kadar düştü. Omurga eğriliği ise fizik tedaviyle aşıldı. Sevgi, aile ortamı ve ilgi, bu duruma getirdi."

Saniye Çevik, kızının kendisine çok farklı duygular yaşattığını vurgulayarak, "Kız çocuğuna olan hasretimiz dindi. Okula giderken saçını taramak, bir annenin yanında arkadaş oluşu harika bir duygu. Onu yetiştirip gelin olduğunu görmek için Allah'a dua ediyorum. Erkek çocuklarda görmediğimi kızda gördüğümü anladım. Bana soruyorlar çevremden, 'Gerçek bir anne gibi mi seviyorsun?' diye. Evet, gerçekten bir anne gibi seviyorum ben onu." ifadelerini kullandı.

Emekli Arif Çevik de kızlarının kendilerini çok mutlu ettiğini, eşiyle artık evde daha keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Önceleri uyum konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Çevik, sonra ise çok daha önce koruyucu aile olma kararı almadıkları için pişmanlık duyduklarını dile getirdi.

Küçük kız da kendisine özen gösteren ailesini çok sevdiğini aktardı.