"Korunması ve geliştirilmesine önem veriyoruz"
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"Korunması ve geliştirilmesine önem veriyoruz"

10.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:58

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz" dedi.

Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan Vali Çelik, "İnsanlığın binlerce yılda ulaşabildiği demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, temel evrensel değerler olarak öne çıkmıştır. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda önemli adımlar atılmıştır, atılmaya da devam edilmektedir. Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu başarının kalıcı hale getirilmesi maksadıyla, Valiliğimiz bünyesinde mevcut "İnsan Hakları Bürosunun idari kapasitesinin artırılması, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikayetlerini bu büroya ulaştırmaları için her türlü iletişim araçlarının açık tutulması ve hukuki işlemlerin gecikilmeden yapılması hususlarında gereken çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

"Eğitim ve hukuka bağlılık"

İnsan hakkının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini belirten Çelik, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla görev yapan kolluk birimlerimiz, son yıllarda almış oldukları eğitimlerle, hukuka bağlılık ve insan haklarına saygı hususlarında büyük hassasiyet kazanmışlardır. İlimizde de, meşru güç kullanma aracı olan kolluk personeli, artık devletin zorlayıcı gücü olarak değil, insan haklarını ve hukuk düzenini koruyan bir mekanizma olarak görev yapmaktadır. İnsan hakları konusunda bugün ulaştığımız seviyenin korunması hususunda, iç güvenlik birimlerimizin üzerlerine düşen duyarlılığı bundan sonra da göstereceğine ve sağduyulu bir yaklaşım sergileyeceklerine inanmaktayım. Bununla birlikte, en yüksek evrensel değerlerden olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda herkesin ve her kurumun da üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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