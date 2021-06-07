Koruncuk Vakfı yurtları kız öğrenci alımına başladı
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Koruncuk Vakfı yurtları kız öğrenci alımına başladı

Koruncuk Vakfı yurtları kız öğrenci alımına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koruncuk Vakfı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları'na kız öğrenci alımına başladı.

Koruncuk Vakfı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları'na kız öğrenci alımına başladı.

Koruncuk Vakfı, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının, kesintisiz eğitimlerine devam edebilmeleri için İstanbul Bolluca ve İzmir Urla'daki Koruncukköyler'de bakım ve barınma ihtiyacını karşılıyor, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veriyor.

Koruncukköyler'de kız çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar sevgi ve güven dolu bir ortamda bakım ve barınma imkanı sunan Koruncuk Vakfı, üniversite eğitimleri de dahil olmak üzere meslek sahibi bireyler olana kadar onları desteklemeye devam ediyor.Öğrenci sayısı kontenjanla sınırlı tutulan Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları'na, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru kabul ediliyor. https://koruncuk.org/page/koruncukkoyler linkinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor ve başvuru yapılabiliyor. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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