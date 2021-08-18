Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
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Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor

Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, vücut için birçok faydası olan D vitamininin bilinçli güneşlenmeyle elde edilebileceğini belirterek, korumasız ve uzun süreli şekilde yapılan güneşlenmenin yarardan çok zarara neden olabileceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, vücut için birçok faydası olan D vitamininin bilinçli güneşlenmeyle elde edilebileceğini belirterek, korumasız ve uzun süreli şekilde yapılan güneşlenmenin yarardan çok zarara neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, D vitamininin vücut sağlığı açısından pek çok önemi olduğunu ifade ederek, eksikliğinde tansiyon ve diyabet başta olmak üzere birçok rahatsızlığın oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun sağlıklı güneşlenme için birçok ülkeye göre avantajlı olduğunu dile getiren Üstündağ, "Bizim ülkemiz güneş açısından kuzey ülkelerine göre çok şanslı ama güneş ışınları ülkemize yatay olarak geliyorlar. Bu durum da ultraviyole-B ışınlarının D vitamini oluşturma mekanizmasını bir miktar bozuyor." dedi.

D vitamininin koldaki damarların güneşten gelen ultraviyole-B ışınlarıyla temas etmesiyle oluşmaya başladığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Kolumuzdaki yüzeyel damarlarımızda kolesterol dolaşıyor, güneşin özel bir ışını Ultraviyole-B ışını ona temas ediyor ve kolekalsiferol dediğimiz D vitaminin öncü maddesini yapıyor.

Bu molekül karaciğere gidiyor, orada işleniyor ve sonra böbreğe gelip işleniyor ve D vitamini ancak güneş, sağlıklı karaciğer ve böbreğin varlığı durumunda gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla güneş ışınları D vitamininin oluşabilmesi için gerekli."

Üstündağ, ultraviyole-B ışınlarının yoğun olduğu saatlerin güneşlenme için uygun olduğunu, bu ışınların düştüğü saatlerin her kente göre farklılık gösterdiğini ifade etti.

Korumasız ve bilinçsiz şekilde güneşlenmenin insan sağlığına zarar verdiğini aktaran Üstündağ, şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında güneşin bir de zararlı yönleri var. Cilt tümörünün gelişimiyle ilgili. Mesela Trakya'da en çok kanserlerden biri cilt kanserleri. Bu anlamda bilinçli güneşlenmek lazım. Bazı internet siteleri mevcut. O sitelere bulunduğunuz yerin enlemini boylamını yazdığınızda ultraviyole-B ışınının yeryüzüne çok düştüğü zamanları gösteriyor. 5-10 dakika dahi güneşlenseniz D vitamini yeteri kadar aktifleştirebileceğiniz zaman dilimlerinin varlığı söz konusu.

Dolayısıyla insanlarımızın, kendi yaşadıkları yerlerin enlemi ve boylamını kullanarak uygun zaman diliminde güneşlenmeleri, D vitaminin aktivasyonu açısından faydalı olacaktır. Yoksa böyle D vitamini artacak diye korumasız şekilde sürekli bir güneşlenme, bu sefer cilt kanserlerinin oranının artmasına yol açacaktır, bilinçli güneşlenme lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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