Korumalı futbol takımından alkışlanacak mücadele
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Korumalı futbol takımından alkışlanacak mücadele

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig müsabakalarında galibiyetle başladığı ligde yükselişini sürdürüyor.

18.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:58
Korumalı futbol takımından alkışlanacak mücadele

DÜZCE (İHA) – , Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği Ünilig Korumalı 1. Lig müsabakalarında galibiyetle başladığı ligde yükselişini sürdürüyor.


Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Panthers, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni farklı bir skorla geçerek iyi bir başlangıç yaptığı ligde emin adımlarla hedefine ilerliyor. 1. Lig E grubunda mücadele eden Panthers, son maçta karşılaşacağı Kütahya 'ni de yenmesi halinde, Süper Lig için çeyrek finalde mücadele edecek. Müsabakanın hava şartlarından ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin iyi mücadelesinden dolayı oldukça zor geçtiğini söyleyen sporcular, tüm bu zorluklara rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını ve kendilerini her koşulda destekleyen; Başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Üniversite yöneticilerine ve Panthers takımını desteklemeye gelen herkese teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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