Korumalı Futbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda İspanya ile karşılaştı.
Madrid'in Coslada ilçesindeki Valleaguado Belediye Spor Tesisleri'nde oynanan maça iyi başlayan milli takım, ilk yarıyı 17-10 önde kapattı.
Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarının son 1 dakikasına 25-24 önde giren milliler, İspanya'nın touchdown yapmasıyla 30-25 geriye düştü.
Maçın son saniyelerinde hücumdan yararlanamayan milli takım, sahadan 30-25 mağlup ayrıldı.
İlk maçında İsrail'e yenilen Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti.
Karşılaşmayı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da izledi.