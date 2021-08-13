Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi
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Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde çalışan koruma ve güvenlik görevlilerine, görev, yetki, sorumluluklar ile acil durum ve afetlerde güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde çalışan koruma ve güvenlik görevlilerine, görev, yetki, sorumluluklar ile acil durum ve afetlerde güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

7126 Sivil Savunma Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında ADÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitimi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter ve Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir gerçekleştirdi. Eğitimde; mevzuat çerçevesinde bulunan yangın, deprem, hırsızlık, sabotaj konuları hakkında bilgi verildi. - AYDIN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi
Koruma ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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