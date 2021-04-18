Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (3)

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (3)'İNANILMAZ SEVİNÇ HİSSETTİM'Nergis S., boşanma aşamasındaki eşi L.S. tarafından kaçırılan kızı ile polis merkezine geldi.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (3)

'İNANILMAZ SEVİNÇ HİSSETTİM'

Nergis S., boşanma aşamasındaki eşi L.S. tarafından kaçırılan kızı ile polis merkezine geldi. Burada L.S. hakkında şikayetçi olan Nergis S., daha sonra 4 aylık kızı Asya S. ve yakınları ile polis merkezinden ayrıldı. Kızını bir an olsun kucağından bırakmayan Nergis S., çok mutlu olduğunu belirterek, "Dün hayatımın şokunu yaşadım. Çok umutsuzluğa kapıldığım anlar da oldu. Çalıştığım kurum, öğrenciler ve herkesin desteğiyle bebeğimizi bu kadar kısa süre içinde bulabildik. İlk bulunduğunu duyduğumda inanılmaz sevinç hissettim ve inanamadım. Hemen görüntülü aramak istedim. Bebeğimin sağ salim ellerinde olduğunu görünce hemen teslim aldım. Böyle bir şey beklemiyordum. İnşallah kimse yaşamaz böyle bir durumu. Bebeğim dün akşam nerede kaldı, kim baktı bilmiyoruz. Yalnızca dedesi tarafından teslim edildiğini biliyoruz. Hukuki süreci başlattık, devam ediyor" dedi. Nergis S. daha sonra kızı ile evine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı