ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
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ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (2)Ankara'da eşi tarafından açılan boşanma davasında hakkında 3 aylık önleyici tedbir kararı bulunan ve 4 aylık kızını kaçıran L.S., Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı (2)

Ankara'da eşi tarafından açılan boşanma davasında hakkında 3 aylık önleyici tedbir kararı bulunan ve 4 aylık kızını kaçıran L.S., Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Kaçırılan 4 aylık Asya S. ise, dedesi tarafından annesine verildi. Kızına kavuşan Nergis S., polis merkezine giderek L.S. hakkında şikayetçi oldu. L.S.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, L.S. hakkında, 9 Nisan'da mahkeme kararı ile hakkında 3 aylık önleyici tedbir kararı ile her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı bulunduğu öğrenildi. L.S.'nin kızını mahkeme kararının ardından ilk görme gününde kaçırdığı belirlendi.

ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BABA YAKALANDI, BEBEK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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