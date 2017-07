Koruma Polisinin Nikah Şahidi Oldu

Gümüşhane'de görevine başladığı 13 aydaki icraat ve söylemleriyle tüm vatandaşların gönlünde taht kuran Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kendisini koruyan polis memurunun düğününde nikah şahitliği yaptı.



Vali Memiş, koruma ekibinde görevli Polis Memuru Mahir Pekdemir ile Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Rüya Özer çiftinin düğüne katıldı.



"Ben kız tarafıyım"



Genç çiftin tarihi Balyemez konağındaki nikah törenine katılan Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada Gümüşhane Valisi olarak kız tarafı olduğunu belirterek, "Mahir çok iyi yetişmiş genç bir kardeşimiz. Hanımefendi de bizim personelimiz ve Gümüşhaneli bir ailemizin kızı" dedi.



"Evlilikte empati çok önemli"



Evliliğin çok önemli bir müessese olduğunu ve toplumun temelinin aile olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Ben de yaklaşık 20 yıllık evliyim. Evlilikte en önemli şey eşlerin birbirine göstereceği hoşgörüdür. Empati kurmaları çok önemlidir. Birde evlilik müessesi kurulduktan sonra ailelere ve topluma düşen bu iki genç kardeşimize destek olmaktır. Bu uzun bir yol. Bu yolda birçok şeyle ve olayla karşılaşacaklar. Hayat her zaman mutluluk, iyilik getirmeyebilir ama bu yolda önemli olan birbirini seven insanlara toplumun destek olmasıdır. İnşallah sağlıklı bir şekilde topluma faydalı bireyler olarak çocuklar yetiştirirler" diye konuştu.



Vali Memiş, konuşmasının ardından aile cüzdanını Gümüşhaneli gelin Rüya Özer'e takdim etti.



Genç çiftin nikah şahitliğini Vali Memiş, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan ve GTSO Başkanı İsmail Akçay ile birlikte yaptı.



Törene Vali Okay Memiş'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, GTSO Başkanı İsmail Akçay ile genç çiftin ailesi, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. - GÜMÜŞHANE