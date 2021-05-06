Koruma polisi kalbine yenildi
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Koruma polisi kalbine yenildi

Koruma polisi kalbine yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden koruma polisinin cenazesi, memleketine uğurlandı.

Adana'da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden koruma polisinin cenazesi, memleketine uğurlandı. Polisin eşinin gözyaşları yürekleri dağladı.

Adana Valisi Süleyman Elban'ın yakın koruma ekibinde polis memuru Hakan Bolat (29) sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bolat için bugün öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Hakan Bolat'ın eşi Seda Bolat'ın gözyaşları yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki kızı Defne ve yeni doğan kızı İdil'in hiçbir şeyden habersiz, polis ablalarının kucağında etrafı izlemesi dikkat çekti.

Koruma polisinin ağabeyinin de 2011 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve meslektaşları katıldı. - ADANA

Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi
Koruma polisi kalbine yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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