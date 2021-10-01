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Koruma Kurulundan hükümlülere yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Koruma Kurulundan hükümlülere yardım eli

Bursa Koruma Kurulu, eski hükümlülere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

BURSA (İHA) - Bursa Koruma Kurulu, eski hükümlülere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bursa Koruma Kurulunun 2021 yılı 3. olağan toplantısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın başkanlığında, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki koruma kuruluna yapılan başvurular ile faaliyetlerin geri bildirimi ve değerlendirilmesi, Koruma Kurullarına başvuruda bulunan eski hükümlülerin başvurularının değerlendirilmesi ve yapılacak faaliyetler gibi gündem başlıkları ele alındı. Ayrıca son üç ayda yapılan faaliyet değerlendirildi. 2 eski hükümlünün özel sektörde işe yerleştirildiği, 2 eski hükümlünün çocuklarının sünnet ettirildiği, 1 eski hükümlüye kömür yardımı yapıldığı, 10 eski hükümlünün ailesine ise kurban bayramında yardımda bulunulduğu açıklandı. Bunun yanı sıra Koruma Kuruluna ait Sosyal Market'in kurulduğu ve Sosyal Market için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir defaya mahsus 100 adet, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi tarafından her ay muntazam olarak 20'şer adet gıda yardımı paketleri ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından kıyafet yardımı yapıldığı belirtildi.

Son üç ay zarfında Koruma Kurulu'na başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi 80 eski hükümlünün ailesine gıda yardımında bulunulurken, iş ve nakdi yardım talebiyle başvuran 4 eski hükümlünün Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Danayışma Vakfı Müdürlüklerine yönlendirildi. Bir eski hükümlüye ise kurul üyelerince 800 lira nakdi yardım ve Sosyal Marketten gıda yardımı yapıldı. Toplantıda ayrıca suça sürüklenen çocuklar için yapılacak olan sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - BURSA

Koruma Kurulundan hükümlülere yardım eli

Koruma Kurulundan hükümlülere yardım eli

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Haber: Koruma Kurulundan hükümlülere yardım eli - Haberler
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