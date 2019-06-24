Koruma Kurulu Başkanlığı toplandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı'nın haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül toplantıda, Koruma Kurulu'nun hedef kitlesi olan denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eski hükümlüler ve suç mağdurlarının hayatlarına dokunan projeleri yapmak istediklerini söyledi.

Koruma Kurulu üyeleri, denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları amaçlı toplum yararına ortak projeler yapılması konusunda mutabakata vardı.

Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, müdürlük koordinesinde yürütülen ve yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA