'Koruma' kararından sonra Küdür Yarımadası'nda ilk işletme yıkıldı

20.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:32

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Küdür Yarımadası'nın Doğal SİT Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesini ardından bölgenin eski haline dönüştürülmesi adına başlatılan çalışmalar kapsamında1 işletmede yıkım ve söküm işlemi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi, Resmi Gazete'de, Küdür Yarımadası'nın Doğal SİT Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesini ardından harekete geçti. Bodrum'un doğasına sahip çıkılması için Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, ilgili birimler bölgedeki işletmelerin tahliye işlemleri için yasal sürecin başlatılması için çalışma yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küdür Yarımadası sahilinde faaliyet gösteren iki işletmenin yetkililerine tahliye için tebligat yaptı. Yasal süreci tamamlanan işletmelerden biri, dün Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kendi imkanlarıyla yıkım ve söküm işlemlerini başlatarak tesisini kaldırdı. Bölgedeki diğer işletme için yasal sürecin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA