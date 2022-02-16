KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİNİ VURAN 2 AVCIYA 125 BİN TL CEZA KESİLDİ - Haberler
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KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİNİ VURAN 2 AVCIYA 125 BİN TL CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de, koruma altında olan yaban keçilerini vuran 2 avcı suçüstü yakalandı.

TUNCELİ'de, koruma altında olan yaban keçilerini vuran 2 avcı suçüstü yakalandı. Haklarında idari işlem yapılan 2 avcıya toplam 125 bin TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri, Keban Baraj Gölü'nün yakınında bulunan Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyüne botla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine çalışma yaptı. Bölgeye giden ekipler, avcıları, silahları ve vurulduktan sonra kafası kesilen 2 yaban keçisiyle birlikte tespit etti. Avladıkları yaban keçisiyle yivli tüfeklerine el konulan 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 125 bin TL ceza kesildi.

KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİNİ VURAN 2 AVCIYA 125 BİN TL CEZA KESİLDİ

KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİNİ VURAN 2 AVCIYA 125 BİN TL CEZA KESİLDİ

KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİLERİNİ VURAN 2 AVCIYA 125 BİN TL CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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