Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli'nin bozkırlarına ayrı bir güzellik katıyor
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Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli'nin bozkırlarına ayrı bir güzellik katıyor

Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli'nin bozkırlarına ayrı bir güzellik katıyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde indikleri dağ köyündeki tarlalarda beslenirken görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde indikleri dağ köyündeki tarlalarda beslenirken görüntülendi.

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan kent, zengin florası ve endemik tür çeşitliğinin yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Bozayı, su samuru, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, baykuş, porsuk ile alaca sansar gibi birçok canlının yaşadığı kentte, mevsime bağlı ot ve su kaynaklarının azlığı bazı hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Yüksek rakımlı sarp dağlarda yaşamlarını sürdüren koruma altındaki yaban keçileri de yiyecek bulmakta zorlandığı için sık sık yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kente bağlı Hozat ilçesindeki Demirkapı köyünü mesken tutan keçiler, buradaki derelerden su ihtiyacını gideriyor ve tarlalarda otlayarak karınlarını doyuruyor.

Sürüler halinde gezen yetişkin ve yavru keçiler, sevimli halleriyle Tunceli-Hozat ilçesi arasında yolculuk yapanların da ilgi odağı oluyor.

Gün batımına doğru tekrar dağların zirvesine doğru tırmanışa geçen keçiler, geceyi mağara, kaya oyukları ya da meşe ağaçlarının dibinde geçirerek yırtıcı hayvanların saldırısına karşı korunmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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